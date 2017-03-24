NYT: Трамп потребовал проголосовать за реформу здравоохранения

Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев в конгрессе в пятницу проголосовать по предложенной им реформе здравоохранения, сообщила в четверг вечером газета New York Times.

По ее данным, "президент предъявил ультиматум упорствующим республиканцам", потребовав от них согласиться на пересмотр системы медицинского страхования и проголосовать в пятницу, или оставаться с программой, которую предложил в свое время бывший глава государства Барак Обама

Как отмечается, "данное пожелание было высказано главой Административно-бюджетного управления Белого дома Миком Малвейни в ходе вечерней встречи с членами республиканской фракции конгресса.

В материале указывается, что спикер палаты представителей конгресса и один их главных идеологов новой реформы здравоохранения Пол Райан , "выходя после встречи, сообщил, что Трамп хотел бы, чтобы голосование состоялось в пятницу". При этом Райан не стал отвечать на вопросы о судьбе законопроекта.

Изначально ожидалось, что голосование состоится в четверг. Однако затем оно было перенесено на пятницу.

Республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса, что в сочетании с постом президента позволяет им отменить реформу 2010 года, чего они добивались около семи лет. Однако разногласия сохраняются в стане самих республиканцев.

Все демократы планируют голосовать против предложенного законопроекта. В этом случае республиканское большинство может себе позволить 21 голос "против" и все равно провести законопроект.

Сейчас против законопроекта выступают, по разным оценкам, более двух десятков республиканцев.

Отмена предыдущей реформы здравоохранения, известной под неформальным названием Obamacare, была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех жителей США обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.