Трамп объяснил отзыв законопроекта об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение республиканцев снять с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене программы всеобщего медицинского страхования Obamacare. В интервью The Washington Post глава государства объяснил это нехваткой голосов, а также желанием дать возможность проекту доказать свою несостоятельность.

По словам американского лидера, законопроект об отмене Obamacare не получил поддержки демократов. «Как вы знаете, я много лет говорил, что лучше всего дать Obamacare "взорваться", а затем договориться с демократами и получить единый документ», — отметил Трамп.

Президент считает, что такой исход событий возможен «не в таком уж далеком будущем». «Не думаю, что это случится через большой период времени», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Трамп прокомментировал обвинения в том, что отказавшись от замены Obamacare, он не выполнил одно из своих предвыборных обещаний. «Я никогда не говорил, что я собирался отменить или заменить программу в течение первых 60 дней», — пояснил американский лидер.

Представители Республиканской партии США отозвали законопроект об отмене Obamacare 24 марта. «Мы сделали все, что смогли. Это неудача, в этом нет сомнений, но это не конец истории (...). Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы его (закон о медобслуживании — прим. «Ленты.ру») заменить», — заявил спикер палаты представителей Пол Райан