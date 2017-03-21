СБУ может запретить въезд еще одной участнице «Евровидения»

«Нельзя же Юлию Самойлову (российскую участницу «Евровидения-2017» - Рамблер/новости) привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам», - заявил руководитель министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко

Информацию о посещении певицей полуострова опровергает ее сестра Шогер Арутюнян. Родственница заявила, что «как ее родная сестра» может сказать, что «она (Арцвик Арутюнян – Рамблер/новости) в Крым 100% не летала». Сама певица эти сообщения пока никак не прокомментировала.

20 марта появилась информация, что украинские власти планируют отказать во въезде в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой. Соответствующий документ подготовила СБУ. Возможный запрет связан с тем, что Самойлова посещала Крым в 2015 году без согласования своей поездки с украинскими властями.

Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая. Юлия Самойлова планирует выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning», Арцвик Арутюнян подготовила композицию «Fly With Me».