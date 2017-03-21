На границу с ДНР прибыли снайперы «Ведьмы»

К линии разграничения в Донбассе прибыло специальное снайперское подразделение запрещенного в РФ "Правого сектора" , утверждают в ДНР.

"В Артемовск прибыло подразделение "Ведьмы", состоящее из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса", — рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Ранее в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают подтягивать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение. В частности, в трех километрах от границы расположились две батареи 122-мм САУ "Гвоздика", а в районе населенного пункта Петренково дислоцируется дивизион реактивных систем залпового огня "Ураган".