Ограничение в США на провоз девайсов в самолетах коснется Ближнего Востока

Временный запрет на провоз электронных устройств на борту следующих в США самолетов коснется стран Ближнего Востока и Северной Африки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США намерены во вторник запретить провозить электронные приборы на самолетах, направляющихся в США из примерно десятка стран. Британская газета Guardian написала, что администрация безопасности на транспорте (TSA) США тайно потребовала у авиакомпаний из 13 стран, в том числе Саудовской Аравии и Иордании, запретить пассажирам провозить в салоне электронные устройства, превышающие размер сотового телефона.

Один из источников Ассошиэйтед Пресс сообщил, что ограничение коснется примерно 8-10 зарубежных авиакомпаний.

Другой правительственный чиновник сообщил агентству, что запрет будет распространяться на десять аэропортов в восьми странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Агентство Рейтер сообщало, что запрет не затронет американские авиакомпании.