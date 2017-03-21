Сирийские ПВО сбили разведывательный беспилотник Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии сбили израильский бесплотный летательный аппарат. Инцидент произошел накануне вечером на юго-западе страны. Об этом сообщает ливанский телеканал Аlmayadeen.

Как отмечается, разведывательный беспилотник был обнаружен и сбит сирийскими военными после того, он нарушил воздушное пространство Арабской Республики в провинции Эль-Кунейтра. Пораженный аппарат относится к модели «Skylark». Его масса - около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма. Других подробностей инцидента не приводится.

Напомним, в ночь на пятницу сирийские военные в ответь на атаку по целям на территории САР обстреляли авиацию Израиля с земли. Тогда правительственные войска сообщили, что зенитчики сбили один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, при этом отрицают потери и утверждают, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. В качестве цели была названа колонна с оружием для бойцов ливанского движения «Хезболлах» , которые сражаются на стороне президента Башара Асада

Накануне министр обороны Израиля Либерман сообщил, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пообещал уничтожать батареи сирийских ПРО, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.