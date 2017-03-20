Россия поставила Китаю первые дивизионы С-400

Россия начала поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" в Китай. Об это сообщил 20 марта, сообщил первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев

По его словам, за С-400 "стоят в очереди" Индия и Турция.

Напомним, ранее стало известно, что зенитный ракетный полк С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье.