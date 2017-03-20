Порошенко перебил представителя банка ЕС после слов о «конфликте на востоке»

Президент Украины Петр Порошенко перебил выступавшую на заседании Совета регионального развития главу представительства Европейского инвестиционного банка Лилию Чернявскую. Видео с мероприятия, прошедшего 20 марта в Киеве, опубликовал в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко

Чернявская говорила, что одна из главных целей для банка, учрежденного Евросоюзом для финансирования отсталых европейских регионов, — это поддержка людей, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за «конфликта на востоке». Затем она несколько секунд поясняла, каким украинским регионам будет направлена помощь. В этот момент Порошенко прервал ее: «У нас нет конфликта на востоке, у нас есть российская оккупация украинской земли».

Реплика президента была встречена аплодисментами. Чернявская попросила прощения у главы государства и присутствующих в зале, после чего продолжила выступление.

На этом же заседании Порошенко заявил, что Киев потерял влияние на Донбасс из-за блокады региона националистами. По его словам, одним из последствий этой акции стало то, что Украина получила удар по энергетике, металлургии и бюджету.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, вызванный государственным переворотом, продолжается с апреля 2014 года. Власти страны считают, что вина за происходящее в Донбассе лежит на России. В Москве опровергают все обвинения Киева, ссылаясь на их бездоказательность.