Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ФБР ведет федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США
Фото: J. Peter Donald, FBI
Глава ФБР Джеймс Коми впервые подтвердил, что ведется федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США. Об этом он заявил на заседании спецкомитета палаты представителей конгресса США по разведке.
Коми поблагодарил конгресс и выразил надежду, что все знают о том, насколько ответственно ФБР относится к своим обязанностями.
При этом Коми подчеркнул, что расследование продолжается и рано делать какие-то конкретные выводы.
"Обычно мы не подтверждаем проведение федеральных расследований, но это исключительный случай. Расследование продолжается, поэтому сегодня я не смогу рассказать все детали на этом открытом заседании. Я прошу вас не спекулировать на том, что сегодня я могу отказаться от ответа на некоторые вопросы. Мы не можем подвергать опасности фигурантов наших расследований. Это сложная работа, и мы пока не знает точной даты окончания следствия", - заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слушания в конгрессе США о якобы вмешательстве России в президентские выборы — внутриамериканские дела. Также Песков сказал, что в Кремле не следят за дебатами о вмешательстве России в выборы президента США. По его словам, это "заезженная пластинка с футуристическими песнями".
Оставить комментарий