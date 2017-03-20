Придется подождать: Киев обеспокоен решением МВФ о переносе выдачи транша

Власти Украины обеспокоены решением Международного валютного фонда (МВФ) отложить рассмотрение вопроса о выделении Киеву четвертого транша кредита в размере 1 миллиард долларов. Глава государства Петр Порошенко заявил, что этот транш является критически важным для Украины, он также возложил вину за возникшие осложнения на радикалов, организовавших блокаду Донбасса.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Украина все же получит очередной транш кредита, однако это будет позже запланированных сроков и, вероятно, на более жестких условиях.

Отложили в долгий ящик

Накануне заседания Совета директоров МВФ, которое было запланировано на понедельник, глава регионального представительства фонда на Украине Жером Ваше сообщил о его переносе. По данным пресс-службы фонда, заседание по Украине отсрочено в связи с необходимостью "оценить влияние последних событий на программу сотрудничества".

Минфин Украины уточнил, что "перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях".

Вместе с тем Минфин страны заявил, что заседание перенесено на "короткий срок". Министр финансов Украины Александр Данилюк также выразил уверенность, что правительство сумеет разрешить все неурядицы с фондом в "кратчайший срок".

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", — сказал он.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины , заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины с 15 марта решил временно прекратить грузовые перевозки на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

При этом Франция, Германия и Россия выступили за прекращение блокады Донбасса.

В свою очередь Порошенко назвал решение о переносе МВФ рассмотрения вопроса о выделении Киеву четвертого транша последствием блокады Донбасса со стороны украинских радикалов.

"В субботу вопрос по Украине исчез из сегодняшней повестки дня совета директоров. Это и есть влияние тех политических рисков, об опасности которых я сейчас говорю. Причиной отсрочки стали именно последствия блокады", — сказал президент.

Порошенко вновь возложил ответственность за последствия блокады на партии "Самопомощь" и "Батькивщина", которые, по его словам, выступили ее организаторами.

Он также сообщил, что в понедельник проведет переговоры по этому вопросу с главой Национального банка, министерства финансов и премьером Украины, "чтобы исправить те результаты", которые были вызваны последствиями блокады.

"Я, конечно, не буду опускать руки и буду работать над тем, чтобы в ближайшее время получить транш. Мой сегодняшний день начался с совещания по этому вопросу, и прямо с него я приехал к вам", — добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что очередной транш критически необходим Украине для пополнения золотовалютных резервов и поддержания курса национальной валюты – гривны.

Ужесточение условий кредита

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Киеву все же удастся получить очередной транш кредита, однако значительно позже прогнозируемых сроков.

"В ближайшее время транша ожидать не стоит, поскольку совет директоров МВФ не работает 24 часа в сутки и каждый день не собирается", — сказал РИА Новости Золотарев.

Эксперт также полагает, что МВФ может ужесточить условия предоставления Киеву кредитования.

"Могут обновиться условия, которые в меморандуме (сотрудничества с МВФ – ред.). По земле, по пенсионному возрасту, какие-то кадровые вопросы", — добавил Золотарев.

Кроме того, он не исключает, что размер очередного транша может сократиться. "В таком случае это, что называется, мертвому припарка, потому что на фоне экономических потерь Украине наоборот необходимо ставить вопрос увеличения транша", — сказал Золотарев.

Политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что Киев получит транш позже и, вероятно, на других условиях.

"Я думаю, мы получим транш, но позже. Вероятно, мы получим меньше денег и на других условиях, более худших. Потому что Украина по большому счету нарушила договоренности с МВФ. Решение о блокаде поменяло основные макроэкономические показатели, в частности, бюджетный дефицит, платежный баланс, девальвация, инфляция", — заявил Бортник РИА Новости.