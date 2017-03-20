Украинский солдат в Instagram раскрыл расположение секретных позиций ВСУ

Украинский военнослужащий Олег Томашук рассекретил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Instagram. По данным Life , на одном из видео он показал дорогу в расположение под Авдеевкой и блок-пост на въезде.

Life отмечает, что там, «судя по кадрам, теперь базируются ВСУ». Позже эта запись пропала с его страницы.

Кроме того, Томашук публикует в своем Instagram фотографии и видеозаписи, сопровождая их геотегами из Авдеевки.