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Украинский солдат в Instagram раскрыл расположение секретных позиций ВСУ
Фото: instagram.com/olegtomashuk
Украинский военнослужащий Олег Томашук рассекретил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Instagram. По данным Life, на одном из видео он показал дорогу в расположение под Авдеевкой и блок-пост на въезде.
Life отмечает, что там, «судя по кадрам, теперь базируются ВСУ». Позже эта запись пропала с его страницы.
Кроме того, Томашук публикует в своем Instagram фотографии и видеозаписи, сопровождая их геотегами из Авдеевки.
На одном из фото запечатлены четыре танка. По данным Life, вопреки минским договоренностям, они находятся вблизи линии соприкосновения.
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