Торговля украинцами

​В то время как граждане стран Балтии массово уезжают работать в Западную Европу, для украинцев такой «землей обетованной» становится сама Прибалтика. 16 марта в Литве были обнародованы результаты расследования — как местные обманывают гастарбайтеров. «Лента.ру» разбиралась, с чем сталкиваются в прибалтийской республике приехавшие работать украинцы.

На днях крупный литовский портал 15min.lt опубликовал целое расследование о судьбе трудовых эмигрантов. Согласно официальным данным, именно украинцы составили почти 60 процентов всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев. Руководитель медиа-проекта BaltNews.lt Анатолий Иванов объяснил «Ленте. ру», что граждане Украины, работающие в Литве в основном на строительных площадках, нещадно демпингуют с расценками, вытесняя со строек местных. «Как правило, трудовые мигранты приезжают бригадами: каменщики со своими подсобными рабочими и поваром, монтажники — со своими крановщиками, отделочники — с разнорабочими и водителями. Демпинг на рынке им выгоден. Даже получая не очень большие деньги, они в своих Стрыях и Каменках-Бугских считаются состоятельными людьми. Мне довелось лететь в Литву воскресным рейсом с такими парнями. Их было под сотню человек: прилично одеты, со смартфонами и прочими гаждетами. Они не скрывали, что за неделю в Вильнюсе "заколачивают" много больше, чем в Галиции за месяц. Цели у всех разные. Кто-то кормит семью, кто-то строит дом у себя в селе, а кто-то просто проматывает заработанное на выпивку и девушек», — рассказывает Иванов.

Однако, как отмечают журналисты, трудовым мигрантам приходится сталкиваться с теми же испытаниями, что в свое время и литовским гастарбайтерам в Великобритании. Проще говоря, их нередко обманывают. В качестве одного из примеров 15min.lt приводит сварщика из Кривого Рога Олега Цомы. В родном городе он работал на металлургическом комбинате, но прожить на ежемесячную зарплату в 100 долларов было затруднительно. Увидев объявление о рабочих местах в Литве, Олег с десятью товарищами приехали в Вильнюс. Проработав четыре месяца на металлургической фабрике в Клайпеде, украинский сварщик понял, что его обманули: ему платили 20 или немного больше евро в неделю — в десять раз меньше, чем обещали.

По словам Цомы, даже эти крохи выдавали не всегда, поэтому ему с товарищами по несчастью приходилось питаться в бесплатной столовой благотворительного общества Caritas. Всего за четыре месяца ему выплатили только 420 евро. Цома заявляет, что ежегодно в Литве так «кидают» не менее 200−300 его соотечественников.

Журналисты 15min.lt выяснили, что в Литве налажена целая сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя работягам копейки. Руководитель программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене делится подробностями: «Вчера украинцы снова пришли к нам. Просят помочь им продуктами, потому что не хватает денег. Мы приобрели им пакет с едой. Они говорят, что им очень стыдно, но пока не выплатят заработанное, другого выхода у них просто не остается».

Литовские журналисты узнали, что трудоустройством Цомы и его товарищей занималась фирма Bimater, зарегистрированная в городе Плунге. Ее руководитель, 32-летний Мариус Урбонас ссылается на непредвиденные обстоятельства. «Первый месяц мы работали, но потом работы не стало. Так с чего бы мне давать им деньги? Я им говорил: отправляйтесь домой. Но они никуда не хотели съезжать со снятой для них квартиры, за которую мне еще пришлось и платить», — оправдывается Урбонас. К тому же, по его словам, уже в Литве выяснилось, что документы у украинцев не в порядке. «В общем, это они меня обманули, а не я их. Заверили, что все бумаги оформлены, но оказалось иначе», — отбивается Урбонас от обвинений в свой адрес. Кроме того, он попытался переложить вину на своего делового партнера по имени Вигинтас, который, дескать, порекомендовал ему этих украинских гастарбайтеров.

Цома с товарищами подтвердили, что некий Вигинтас действительно встретил их в Вильнюсе, но отказался назвать свою фамилию. После того как журналисты на него вышли, Вигинтас тоже постарался «отмазаться» — мол, он был всего лишь переводчиком, никак не посредником. Он также утверждает, что Цома и и его друзья сами виноваты. «Мы им предложили компромисс — подождать денег в течение одного дня. А они не ходили на работу целых три дня. Так кто же здесь виноват?» — говорит Вигинтас.

Обманутые украинцы пытаются жаловаться в полицию, прокуратуру и Трудовую госинспекцию. Сотрудники этих учреждений, надо сказать, не отрицают наличия проблемы. «Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну а сейчас заметна настоящая тенденция — в Литве происходит торговля украинцами», — отмечает замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка. По словам эксперта, большая часть жульнических договоров с украинцами на работу в Литве заключается через польские фирмы. «Однако в польских агентствах по трудоустройству утверждают, что подобными людьми они не занимаются. Речь идет о фиктивных договорах, на которых наживаются посредники», — объясняет Норейка.

За январь и февраль этого года в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В течение прошлого года поступило тридцать подобных жалоб. Твердых гарантий, что удастся отвоевать свои кровные, ни у кого нет, и нередко людям приходится возвращаться домой несолоно хлебавши. «Дома с ними бывает трудно связаться, а суды такие дела закрывают. На место обманутых приезжают другие, получается замкнутый круг», — добавляет специалист инспекции.

По словам Цомы, его c соотечественниками уволили с клайпедской фабрики, но поставили в известность об этом лишь спустя несколько недель. «В Трудовой инспекции нам сказали, что мы были уволены 1 февраля. Но на деле мы работали до середины месяца, не зная об этом». Глава фирмы-посредника Урбонас с этим не соглашается: «Ведь я им говорил, что работы нет, а они все равно туда приходили. На меня из-за них штраф наложили». Руководитель Bimater в свою очередь утверждает, что больше не занимается трудоустройством украинцев. Однако журналистам 15min.lt стало известно, что на самом деле он зарегистрировал в Клайпеде новую фирму под названием Perela, у которой есть сайт www.mljobs.eu. Когда журналистка под видом представителя компании, ищущей людей для строительных работ, позвонила в офис Perela, ей предложили украинских гастарбайтеров. «Мы сами определяем величину их оплаты. Вы сообщаете, сколько готовы платить, а мы какую-то часть оставляем себе за услугу», — рассказали ей по телефону.

В столь же незавидной ситуации оказался и строитель с Западной Украины Александр Харченко , который приехал трудиться в Вильнюс и был обманут работодателями. Он искал работу в ЕС через польскую компанию GAL BUD и сначала был уверен, что попадет в эту страну. Но представители фирмы отправили Харченко в Литву. «Мы вкалывали в Вильнюсе четыре месяца, занимались ремонтом домов. Нам давали всего по тридцать евро в неделю, но постоянно кормили обещаниями, что деньги вот-вот поступят. Наши семейные, оставшиеся на Украине, интересовались, почему мы не отправляем деньги. У меня там жена с детьми», — жалуется жертва обмана. В итоге работодатель куда-то «испарился», не выплатив гастарбайтерам ни копейки. Журналистам удалось связаться с главой GAL BUD Миколой Кальницким, но он сообщил, что продал свою долю в фирме, а потому не может отвечать за ее дела.​

Десятерых украинцев подрядили в Каунасе строить торговый центр Mega. Поселили в мотеле, за который им пришлось платить из собственного кармана, заработанных денег не выдавали. Под конец им вручили лишь по 50 евро на обратный билет до Украины. Директор компании Izomarinаs, строившей торговый центр, Адамас Ясковецас заявил, что сам этих работников не нанимал, а сотрудничал с польским трудовым агентством. «Я посещал по этому вопросу Трудовую инспекцию, отдал им все данные. Обращайтесь туда», — сообщил он журналистам.

Выходец с Украины Олег Слюсарчук, у которого в Вильнюсе строительный бизнес, тоже рассказывает, как обманывают его соотечественников. По его словам, ситуация, когда гастарбайтерам, заманив их привлекательными цифрами, платят 20-30 евро в неделю вместо обещанных 200-300, неудивительна. «На Украине выбраться за границу желают многие. Фирмы берут у людей деньги на визу, на поиск работы, обещают жилье, хорошую зарплату, иногда даже машину», — уточняет Слюсарчук.

Тем временем Олег Цома обещает, что принципиально не съедет с товарищами с квартиры, пока не получит заработанное. «Литовцы уезжают на заработки в Западную Европу, а нас здесь держат в качестве рабов. Мы ведь тоже желаем подзаработать — потому сюда и приехали», — сетует он.

Ирония судьбы заключается в том, что еще каких-то десять лет назад в подобном положении были и сами литовцы. Граждане страны массово мигрировали в Великобританию. Но раньше по законам этой страны они не имели право искать работу самостоятельно — а лишь через специальные рекрутинговые агенства. Стали поступать массовые жалобы на то, что выходцев из Прибалтики в Англии обманывают с зарплатами, заставляя батрачить за копейки. К слову, уже тогда многие из этих агентств в Англии принадлежали самим литовцам, решившим, что выгоднее всего выжимать пот из соотечественников. Позже они перенесли свой опыт на украинцев, устремившихся в Литву за прибытками.

По словам Анатолия Иванова, страдают от сложившейся ситуации и простые литовцы: «Там, где сегодня появился один украинский гастарбайтер, завтра их уже десять, а через неделю сто. Литовским вербовщикам это выгодно: есть из кого выбирать, можно манипулировать расценками-предложениями. А работодателям еще выгоднее: не нужно платить литовскому сантехнику 3000 евро, поскольку "западенец" выполнит эту работу за, допустим, 800 евро». Иванов добавляет, что украинцы неприхотливы, и поскольку не знают литовского языка, лишены возможности эффективно отстаивать свои права. А если кто-то вдруг чем-то возмутится, от бунтаря всегда легко избавиться: «чемодан — вокзал — село».