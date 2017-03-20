Трамп подверг критике действия руководства КНДР

Соединенные Штаты негативно воспринимают последние шаги КНДР, затрагивающие ее ракетную и ядерную программы. Это подтвердил президент США Дональд Трамп , коротко прокомментировав журналистам ситуацию вокруг КНДР перед возвращением в Вашингтон из своего поместья "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные дни.

"(У меня в "Мар-а-Лаго") прошли встречи по Северной Корее. Он (то есть лидер КНДР Ким Чен Ын ) ведет себя очень, очень плохо", - сказал руководитель американской администрации. Никаких других высказываний на эту тему от него не последовало.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, в субботу Трамп провел встречу со своим помощником по национальной безопасности генерал-лейтенантом сухопутных войск Гербертом Реймондом Макмастером, посвященную обсуждению "угрозы (со стороны) Северной Кореи".