Кличко рассказал о своем прозвище среди подчиненных

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что подчиненные за спиной называют его "Boss" из-за участия в рекламной кампании.

Об этом мэр украинской столицы рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что до меня доходило, кое кто, может быть потому, что я долгое время имел контракт с компанией "Boss", продолжают называть "Boss", "шеф", кто-то, я слышал, (называет, - прим. Газета.Ru) "большой", - заявил Кличко.