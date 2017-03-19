Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите украинских политиков в Крым

Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента , а также политиков из стран Европейского союза , СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трёхдневным визитом в аннексированный Крым», — приводит пресс-служба ведомства слова Турчинова.

Он отметил, что если данная информация будет подтверждена, то Украина рассмотрит вопрос введения против них санкций.

«Кроме того, проверке подлежит информация об участии в этой акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Турчинов.

Ранее стало известно, что делегация европейских и украинских политиков прибыла в Крым.