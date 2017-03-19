Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель

«Я думаю, что он не услышал ее вопрос», — пояснил Спайсер. По его словам, заминка, была вызвана банальным непониманием ситуации и не несет никакой особенной идеологической нагрузки.

Ранее, во время встречи Трампа и Меркель в Белом доме, фоторепортеры попросили их пожать руки. Трамп эту просьбу не расслышал. «Мы можем пожать руки?», — обратилась к нему Меркель, но он даже не посмотрел в ее сторону.

В СМИ и блогах сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера. Ранее американский лидер критиковал Германию за подходы к вопросам нелегальной миграции.

После инцидента Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой пожимает руку канцлеру во время пресс-подхода.