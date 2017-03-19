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Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Представитель Белого дома Шон Спайсер объяснил, почему президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, сообщает Spiegel.
«Я думаю, что он не услышал ее вопрос», — пояснил Спайсер. По его словам, заминка, была вызвана банальным непониманием ситуации и не несет никакой особенной идеологической нагрузки.
Ранее, во время встречи Трампа и Меркель в Белом доме, фоторепортеры попросили их пожать руки. Трамп эту просьбу не расслышал. «Мы можем пожать руки?», — обратилась к нему Меркель, но он даже не посмотрел в ее сторону.
В СМИ и блогах сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера. Ранее американский лидер критиковал Германию за подходы к вопросам нелегальной миграции.
После инцидента Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой пожимает руку канцлеру во время пресс-подхода.
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