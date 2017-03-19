Минфин Украины прокомментировал перенос МВФ даты рассмотрения вопроса о транше

Министерство финансов Украины прокомментировало перенос советом директоров Международного валютного фонда даты рассмотрения вопроса об очередном транше.

«Перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчётов экономических последствий мер, применённых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях», — говорится в сообщении.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, уточнение этих расчётов важно для обеих сторон.

Он добавил, что консультации уже начались.