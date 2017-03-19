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Израиль пригрозил уничтожать комплексы ПВО Сирии при атаках на его самолеты
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожать батареи ПВО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам еврейского государства.
Самолеты израильских ВВС были обстреляны с земли ракетами в ночь на пятницу после того, как они атаковали цели на территории Сирии.
"Если они вновь откроют огонь по нашим самолетам, мы уничтожим эти сирийские комплексы ПВО", — цитирует Либермана радиостанция "Коль Исраэль".
Сирийская армия сообщила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете.
Израильтяне отрицают наличие потерь со своей стороны и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они называют колонну с оружием для боевиков ливанского движения "Хезболлах", которое воюет в Сирии на стороне президента Башара Асада.
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