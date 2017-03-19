Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель

"Я не думаю, что он услышал вопрос", — заявил Спайсер, отмечая, что вся ситуация произошла из-за "непонимания".

Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. "Мистер президент, мы можем пожать руки?", — обратилась Меркель к Трампу, но он никак не отреагировал на ее вопрос.

Многие СМИ сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, и подвергли президента жесткой критике. Spiegel в свою очередь отмечает, что Белый дом, комментируя ситуацию, впервые пытается рассеять неприятное впечатление о первой встрече двух лидеров.

Сам Трамп написал у себя в Twitter о том, что провел с Меркель отличную встречу. В Facebook он опубликовал фото, на котором пожимает ей руку во время пресс-подхода.