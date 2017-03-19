Источник: Украина может потерять до 2 млрд гривен из-за блокады Донбасса

Около 2 млрд гривен (4,3 млрд рублей) налоговых поступлений недоcчитается Минфин Украины из-за блокады Донбасса. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ведомстве.

«По их подсчётам (Минфина Украины. — RT), потеря 40 предприятий отдельный регионов Донецкой и Луганской областей обойдётся бюджету в сумму порядка 2 млрд гривен налоговых поступлений», — говорится в сообщении.

Как отметил в издании, эта цифра больше похожа на правду, чем озвученные премьером Украины Владимиром Гройсманом 32 млрд гривен.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Украина потеряла из-за блокады Донбасса уже более $3 млрд.