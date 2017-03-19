Ким Чен Ын назвал испытание двигателя большой тяги "революцией 18 марта"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал проведенные в субботу испытания двигателя большой тяги большим скачком в развитии космической индустрии страны и историческим событием, которое запомнится как "революция 18 марта".

"Испытание было проведено для подтверждения технических показателей (двигателя), в том числе силы тяги в камере сгорания… системы управления, а также для подтверждения надежности и безопасности изделия", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его сопровождали заместитель директора одного из департаментов ЦК Рабочей партии Кореи и член Национальной комиссии по обороне Ли Бён Чхоль , заместитель директора департамента по созданию военного оборудования Рабочей партии Кореи Ким Ён Сик и другие высокопоставленные чиновники.

Лидер КНДР отметил, что разработка и завершение создания двигателя большой тяги нового типа будет способствовать закладке научной и технологической базы, чтобы страна могла сравниться по возможностям доставки спутников с мировыми державами, говорится в сообщении ЦТАК.

"Он (Ким Чен Ын) также добавил, что день испытаний, когда был совершен большой скачек в области развития космической индустрии, запомнится как исторический день и будет называться "революцией 18 марта", — уточняет ЦТАК.

Испытания двигателя проводились на Западном ракетном полигоне Сохэ (Тончхан-ни). При этом в сообщении агентства не приводится информации о том, какова максимальная тяга испытанного двигателя.