Турецкий МИД вызвал посла Германии из-за демонстрации курдов

МИД обвинил власти Германии в двойной морали. В мирной демонстрации РПК в субботу, 18 марта, приняли участие почти 30 тыс. человек. Курды протестовали против превращения Турции в президентскую республику с усилением роли ее главы. Правоохранители призвали демонстрантов убрать запрещенную символику, однако не стали изымать плакаты.

По данным местной полиции, некоторым участникам после митинга грозит административная ответственность.

Рабочая партия Курдистана признана террористической и запрещена в Германии с 1993 года.