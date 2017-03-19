СМИ: Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн не уведомил Пентагон , что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США, пишет в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о встрече Флинна с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в феврале 2014 года. Как отмечает издание, на тот момент Флинн занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США, а студентка, у которой гражданство России и Великобритании, изучала историю спецслужб РФ.

"Нет записей, что Флинн сообщал представителям министерства обороны о своем контакте с (российской студенткой)", — пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя США, знакомого с ситуацией. При этом он отметил, что от Флинна, как от директора управления ведомства, ожидалось, что он сообщит о любых контактах с иностранцами, о которых не было известно, в особенности, если речь идет о такой "недружественной стране как Россия".

Представитель Флина Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако речь, по его словам, идет о случайности.

"Предположение, что контакт между генералом Флинном и россиянкой следует расценивать как-то иначе, чем совершенно случайно, является просто неправдой", — сказал Флойд.

Другой представитель разведслужбы Дан О'Брайен, который на момент встречи Флинна с россиянкой руководил лондонским офисом Разведывательного управления министерства обороны США, отметил, что во время встречи Флинна на семинаре в Кембридже помимо студентки было еще около 20 учащихся.

По данным издания, сама девушка отказалась комментировать встречу с американским высокопоставленным представителем, но её знакомый Дэвид Норт подтвердил, что у них была "20-минутная публичная беседа", и с тех пор, по его словам, российская студентка и Флинн не встречались и не говорили.