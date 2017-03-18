Standard: борьбой с двойным гражданством Порошенко навредит не России, а Европе

Президент Украины Пётр Порошенко предложил лишать украинских паспортов обладателей двойного гражданства, сообщает Der Standard. Эта законодательная инициатива ориентирована в первую очередь на госслужащих и тех, кто имеет российско-украинское гражданство. Но на деле она коснётся граждан ЕС , румыно- и венгро-украинцев, проживающих на западе страны, отмечает автор статьи Флориан Супе.

Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект, по которому предполагается лишать украинских паспортов тех, у кого есть двойное гражданство, пишет Der Standard. Впрочем, эта поправка коснётся только тех, кто получил его добровольно, а также иностранцев, которые стали украинцами, но так и не сдали свой второй паспорт.

Юридически двойное гражданство, приобретённое добровольно, всегда было запрещено на Украине, но в законе не были прописаны ни сроки сдачи документа, удостоверяющего личность, ни штрафы за нарушение. «В правовом плане это серая зона, в которой теперь будут установлены чёткие границы», — поясняет автор статьи Флориан Супе.

В первую очередь поправка ориентирована на высокопоставленных чиновников, пишет издание. В том факте, что государственные служащие обладают двойным гражданством, Порошенко видит угрозу их лояльности и национальной безопасности страны. На деле же запрет главным образом коснётся граждан ЕС, украинцев с румынскими и венгерскими паспортами, проживающих на приграничных территориях на западе Украины. Всего их число составляет порядка 150-200 тыс. человек.

При этом обладателям российского и украинского паспортов можно не опасаться принятия поправки, ведь Россия принципиально не выдаёт никакой информации о получении гражданства, отмечает издание. На этот случай Порошенко заготовил ряд предложений по тому, как можно подтвердить наличие у человека двух или нескольких паспортов. Однако юридические эксперты считают его идеи несбыточными.