Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье»
Президент Украины Пётр Порошенко в 2016 году получил от неизвестных дарителей книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».
Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ответ администрации главы государства.
Всего на имя Порошенко поступили и были переданы в Фонд президентов Украины в 2016 году 282 подарка.
Также среди полученных подарков — вязаные шерстяные носки, две вышиванки, икона Николая Чудотворца, портрет Порошенко из камня.
Кроме того, Порошенко получил подарки от ЕС и представителей 25 других стран.
В частности, Литва подарила Порошенко набор сувенирных бутылочек, Туркменистан —национальную одежду и деревянную шкатулку с национальными игрушками, Сингапур — книгу Ли Куан Ю «Мой взгляд на будущее мира» и металлическую статуэтку «Два острых перца», Индия — памятный набор к Международному дню йоги, Франция — флэш-накопитель в виде автомобиля Красного Креста, Эстония — фарфоровую квадратную тарелку, Латвия — стеклянные тарелку и вазу, Германия — статуэтку «3 человека на подставке».
Оставить комментарий