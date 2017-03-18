Неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье»

Президент Украины Пётр Порошенко в 2016 году получил от неизвестных дарителей книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ответ администрации главы государства.

Всего на имя Порошенко поступили и были переданы в Фонд президентов Украины в 2016 году 282 подарка.

Также среди полученных подарков — вязаные шерстяные носки, две вышиванки, икона Николая Чудотворца, портрет Порошенко из камня.

Кроме того, Порошенко получил подарки от ЕС и представителей 25 других стран.