В Сеуле «приревновали» госсекретаря США к Японии

Напомним, что на днях новый государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершил свое первое турне по странам Восточной Азии, посетив Японию, Южную Корею и Китай. Главной темой консультаций стала проблема КНДР.

Не успели улечься пересуды по поводу того, почему Рекса Тиллерсона южнокорейцы оставили без ужина, как появилась новая тема для недовольства. Ряд южнокорейских изданий и экспертов считают, что Тиллерсон вольно или невольно, но дал понять, что Япония для США - более важный партнер и союзник, нежели Южная Корея. Основанием для этого стали сразу несколько фактов, на которые и указали наблюдатели в Сеуле. Во-первых, госсекретарь США провел в Японии больше времени, чем в Южной Корее, и более интенсивно пообщался с японцами. Во-вторых, в ходе интервью главный дипломат Соединенных Штатов неоднократно назвал Японию "самым важным союзником", тогда как Корею он охарактеризовал лишь как "важного партнера".

В-третьих, по важной для Сеула проблеме "женщин для комфорта", что является одной из главных причин напряженности в отношениях Кореи и Японии, Тиллерсон, находясь в Токио, допустил выражение "проблемные женщины", а не "женщины для комфорта". Данная тематика очень чувствительна для корейцев, которые считают, что японцы не до конца извинились за преступления в годы Второй мировой войны, включая за то, что заставляли женщин из оккупированных стран удовлетворять прихоти японских солдат. Как отметило одно из изданий, МИД Кореи попросил США изменить использованное выражение в официально распространенной записи переговоров, но Вашингтон пока так и не отреагировал.

Все это, как считает значительное количество экспертов и СМИ Южной Кореи, показывает реальное отношение нового правительства США, которое ставит Японию для себя выше по важности, чем Корею. По мнению наблюдателей, характеристика дружественных государств по важности в дипломатическом лексиконе США следующая: самый важный это "союзник", затем идет "дружественная страна", а потом "партнер".

Наблюдатели тут же вспомнили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже успел проявить расторопность и смог провести личную встречу с Дональдом Трампом . 23 февраля в ходе интервью с агентством "Рейтер" президент США Дональд Трамп назвал ракетную и ядерную программу КНДР "большой угрозой для Японии", ничего не сказав про Южную Корею. "Теперь мы, похоже, пожинаем плоды быстрой реакции японцев и нашей медлительности" - цитирует одно корейское издание местного эксперта.

Снова всплыла тема злополучного ужина. Как выянсили корейские издания, в Токио и Пекине Рекс Тиллерсон был приглашен и провел ужин с главами МИД Японии и Китая. И вот только лишь в Сеуле посчитали, не спрашивая у самого Тиллерсона, что госсекретарь США "будет слишком занят", не став его приглашать. При это официальные представители Кореи распространили сначала искажающую ситуацию интерпретацию, переложив ответственность на Тиллерсона. Было сказано, что тот "сам отказался, сославшись на усталость", что последний категорически опроверг, а в Сеуле в итоге признали, что все было "несколько иначе", чем они заявили первоначально для СМИ.

Во внешнеполитическом ведомстве Кореи, а также в Вашингтоне призвали СМИ не делать слишком далеко идущих выводов из незначительных деталей визита госсекретаря США в Сеул. В МИД Кореи сказали, что "если судить по общему тексту заявления, то нельзя сказать, что Япония выставлена как более важный для США союзник, чем Корея". Американские источники на условиях анонимности отметили, что слова "союзник-друг-партнер" не стоит считать официальными титулами, а в интервью СМИ их могут использовать как синонимы.

Тем не менее в Сеуле уверены, что от Вашингтона они получили уже слишком много "звоночков", чтобы списывать все на совпадения, случайности и прочие факторы. Хотя Япония и Южная Корея являются союзниками США, в обеих странах размещены контингенты войск Соединенных Штатов, но южнокорейско-японские отношения далеки от безоблачных и периодически проходят полосу достаточно острых кризисов. Последним из таковых стала как раз проблема "женщин для комфорта". Перед генконсульством Японии в Пусане активисты общественных организаций в знак упрека японцам установили памятник в виде статуи "девушки для комфорта". Такой же уже стоит перед посольством Японии в Сеуле. Попытки правительства Южной Кореи убрать статую встретили жесткое противодействие со стороны своей общественности и критику со всех сторон. В итоге памятники остаются на месте, находясь напротив входов в диппредставительства Страны восходящего солнуа, Япония же в знак протеста отозвала из Кореи как посла, так и генконсула.

Между тем

Один из лидеров оппозиции Мун Чжэ Ин, который считается сейчас главным претендентом на пост президента Южной Кореи, заявил, что Корея должна "уметь сказать "нет" в том числе и Соединенным Штатам". Он подчеркнул, что Южной Корее необходимо занимать самостоятельную, независимую позицию по ключевым вопросам, невзирая политику других стран. Это заявление политик сделал в ходе интервью американскому влиятельному изданию The New York Times. Напомним, что досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут 9 мая. Они были назначены в связи с импичментом, который был объявлен президенту Кореи Пак Кын Хе. Завтра Пак должна явиться в качестве подозреваемой на допрос в Генеральную прокуратуру Кореи.