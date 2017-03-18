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Прервано сообщение с парижским аэропортом Орли

Прервано сообщение с парижским аэропортом Орли
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Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) отменило воздушное сообщение с аэропортом Париж-Орли, где произошел инцидент с попыткой нападения на военнослужащего.
«Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Шарль-де-Голь», — сообщает DGAC в Twitter. Здесь также размещено предупреждение, что оба терминала аэропорта закрыты. Людей просят не приезжать в аэропорт из-за проводимой полицейской спецоперации.
В субботу утром в парижском аэропорту Орли был застрелен мужчина, пытавшийся отобрать оружие у патрульного солдата. В МВД заявили, что пострадавших среди военных и правоохранителей нет. Аэропорт был эвакуирован, полиция не исключает, что у нападавшего мог быть пояс смертника.
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