Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Прервано сообщение с парижским аэропортом Орли
Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) отменило воздушное сообщение с аэропортом Париж-Орли, где произошел инцидент с попыткой нападения на военнослужащего.
[#Orly] Please do not come to the #airport during the police operation pic.twitter.com/RotehCEBoU— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18 марта 2017 г.
#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG— dgac🇫🇷 (@DGAC) 18 марта 2017 г.
«Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Шарль-де-Голь», — сообщает DGAC в Twitter. Здесь также размещено предупреждение, что оба терминала аэропорта закрыты. Людей просят не приезжать в аэропорт из-за проводимой полицейской спецоперации.
В субботу утром в парижском аэропорту Орли был застрелен мужчина, пытавшийся отобрать оружие у патрульного солдата. В МВД заявили, что пострадавших среди военных и правоохранителей нет. Аэропорт был эвакуирован, полиция не исключает, что у нападавшего мог быть пояс смертника.
Оставить комментарий