Прервано сообщение с парижским аэропортом Орли

Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) отменило воздушное сообщение с аэропортом Париж-Орли, где произошел инцидент с попыткой нападения на военнослужащего.

#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG — dgac🇫🇷 (@DGAC) 18 марта 2017 г.

«Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Шарль-де-Голь», — сообщает DGAC в Twitter . Здесь также размещено предупреждение, что оба терминала аэропорта закрыты. Людей просят не приезжать в аэропорт из-за проводимой полицейской спецоперации.