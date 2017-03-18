Представитель Белого дома мог нарушить регламент, вмешавшись в дела ФБР

Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус мог нарушить регламент, касающийся вмешательства в текущие расследования ФБР , сообщает газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

Согласно документу Белого дома, только президент, вице-президент и советник по юридическим вопросам имеют право обсуждать ход расследований с генеральным прокурором и его заместителями. Все другие обсуждения должны получить одобрение Белого дома.

По данным газеты, Прибус требовал, чтобы ФБР опровергли данные доклада о якобы существующих связях Трампа с российской разведкой, чем нарушил положения данного регламента.

При этом, как отмечает издание, представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что Прибус не нарушил регламент, так как он комментировал новостные сообщения.

Демократы требовали назначения специального прокурора по расследованию предположительных связей Трампа с Россией, но не добились согласия республиканцев. Тем не менее, республиканцы согласились провести расследование в комитетах по разведке обеих палат конгресса.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

ФБР до сих пор не подтвердило, но и не опровергло, ведет ли оно расследование в отношении связей Трампа с Москвой.