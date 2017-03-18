СМИ: новый план Пентагона по борьбе с ИГ почти не отличается от стратегии Обамы

По данным ее источников, новый план, который передан на рассмотрение Трампу, предполагает лишь усиление тех же самых мер, которые предпринимали власти США при правлении Обамы. В нем речь идет, в частности, о продолжении нанесения авиаударов по боевикам, усилении поддержки местных сил при проведении боевых операций в иракском Мосуле и сирийской Ракке, а также необходимости принятия дальнейших мер по пресечению финансирования ИГ и стабилизации регионов, освобожденных от экстремистов.

Как заявили телеканалу два неназванных источника, являющихся специалистами по военной стратегии, указанных мер может быть недостаточно для того, чтобы выполнить обещания полностью уничтожить ИГ, которые Трамп давал в ходе своей предвыборной кампании.

"Нынешний план по уничтожению группировки "Исламское государство" похож на старую поговорку: "План "Б" заключается в том, что мы следуем плану "А", только стараемся сильнее", - заявил NBC экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис . "Я бы сказал, что президент может захотеть вернуть доклад обратно своей команде для пересмотра", - считает он.

Трамп во время предвыборной гонки неоднократно обещал положить конец ИГ. Он также обвинял администрацию Обамы в том, что она не прикладывала достаточно усилий для борьбы с группировкой.

В конце января Трамп подписал распоряжение, предписывающее администрации США разработать "новый план", направленный на то, чтобы разгромить ИГ. Кроме того, президент потребовал от Пентагона найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с группировкой. В феврале сообщалось, что Пентагон направил свои рекомендации на этот счет в Белый дом.