В Словакии заявили, что концепция многоскоростной Европы разобьет Евросоюз

Концепция многоскоростной Европы может разбить Евросоюз , ибо страны вместо единения начнут дифференцироваться, заявил в пятницу глава словацкого парламента Андрей Данко.

Еврокомиссия представила 1 марта "Белую книгу", в которой показала пять возможных сценариев развития Евросоюза без участия Великобритании, которые, в том числе, предусматривают концепцию многоскоростной Европы.

"Уже сами предложения о многоскоростной Европе возбуждают опасения у тех государств, которые заранее знают, что не смогут выдержать большую скорость. Счастье Словакии в том, что мы первыми из стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) перешли на евро, у нас многое заранее было готово к вступлению в Шенген, мы можем энергично реагировать на развитие ЕС. Но понятно, что многоскоростной Евросоюз именно реформе ЕС мало чем может помочь", — сказал Данко журналистам "на полях" Конференции глав парламентов стран ЕС в Риме.

Данко предложил совместно помолиться за единство и односкоростной Евросоюз для каждого.

"Как только начнут возникать различия (между странами ЕС), то и для Словакии начнутся проблемы, например, в социальной сфере. Потому что есть предположения, что социальную систему может забрать Евросоюз", — сказал Данко.

Главными темами внеочередной Конференции председателей парламентов стран ЕС в Риме являются будущее Евросоюза, подведение итогов 60-летия ЕС, подготовка к саммиту этой организации, который также пройдет в итальянской столице в конце этого месяца, а также подготовка текста декларации, которая должна быть принята на саммите.