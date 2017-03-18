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Во Франции объявили окончательное число кандидатов на пост президента
Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус заявил, что в президентских выборах во Франции примут участие 11 кандидатов, передает РИА Новости.
Все они смогли преодолеть планку в 500 подписей для участия в президентских выборах.
Согласно регламенту проведения выборов президента во Франции. кандидат должен получить в свою поддержку не менее 500 подписей народных избранников разных уровней.
Выборы президента во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Среди тех претендентов, кто гарантированно пройдет попадет во второй тур выборов, французские издания называют лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
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