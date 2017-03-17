Историк рассказал, кто на самом деле оккупировал Крым в 1918 году

По словам эксперта, Крым фактически никогда не имел отношения к Украинской народной республике.

«Украина тогда не имела никаких формальных претензий, потому что Крым по универсалу Украинской народной республики к ней не относился, но в апреле 1918 года мы помним, что происходило наступление немцев на Украине и УНР, в том числе и Болбочан, но он, в общем-то, играл там не самую главную роль, были союзниками Германии. То есть Центральная рада УНР в тылу германских войск бежала в Киев», - объяснил историк.

Шубин также добавил, что в том же апреле 1918 года немцы разогнали Центральную раду Украинской народной республики.

«То есть это были действия преимущественно германских сил. Конечно, сама УНР не имела возможности воевать с советскими республиками, она проиграла им все, что можно в январе-феврале 1918 года. Тогда красные взяли Киев, а теперь пришли немцы. Немцы занимали, иногда с боями, иногда просто пользуясь перевесом в силах, территории нынешних Донецкой и Луганской областей, а затем заняли и Крым», - рассказал эксперт.

«Но в Крыму установилось все-таки правительство не Украины, а генерала Сулькевича, который был таким протатарским, преимущественно. Затем уже произошел переворот, немцы разогнали Центральную раду, установили правительство гетмана Скоропадского, который тоже был достаточно марионеточный. То есть в любом случае речь идет, конечно, о действиях германских оккупационных войск, которые оккупировали Украину с согласием УНР, Центральной рады, и распоряжались дальше на свое усмотрение», - отметил также Шубин.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий во время выступления в честь столетия революции на Украине заявил, что «99 лет назад, в апреле 1918 года, украинское войско под руководством полковника Петра Болбочана уже отвоевывало Крым и Донбасс у российских оккупантов».