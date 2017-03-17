Rzeczpospolita: Россия не спешит отдавать Польше «разграбленные Сталиным» шедевры

Москва отказывается вернуть Варшаве оказавшиеся в её музеях после «разграбления армией Сталина» шедевры искусства, пишет Rzeczpospolita. В России мотивируют это тем, что вывезли их с территорий, которые на тот момент ещё были Германией, а не Польшей. Поэтому без решения на самом высоком уровне украденное полякам не отдадут, признают польские эксперты.

У России в музеях до сих пор находятся произведения искусства, вывезенные из Польши после разграбления, устроенного Красной армией. Россия не реагирует на просьбы их вернуть, пишет издание Rzeczpospolita. Среди самых ценных объектов, числящихся польскими военными потерями и остающимися в российской коллекции, картина XVI века «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа» из довоенных собраний Городского музея истории и искусства имени Ю. и К. Бартошевичей в Лодзи. Как определили наши чиновники, на данный момент она украшает Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. На протяжении полувека судьба картины была неизвестна. Лишь когда музей имени Пушкина начал публиковать в интернете списки произведений искусств из своих хранилищ, её заметили польские музейщики, рассказывает издание.