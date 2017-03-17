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Rzeczpospolita: Россия не спешит отдавать Польше «разграбленные Сталиным» шедевры
Фото: Wikipedia
Москва отказывается вернуть Варшаве оказавшиеся в её музеях после «разграбления армией Сталина» шедевры искусства, пишет Rzeczpospolita. В России мотивируют это тем, что вывезли их с территорий, которые на тот момент ещё были Германией, а не Польшей. Поэтому без решения на самом высоком уровне украденное полякам не отдадут, признают польские эксперты.
У России в музеях до сих пор находятся произведения искусства, вывезенные из Польши после разграбления, устроенного Красной армией. Россия не реагирует на просьбы их вернуть, пишет издание Rzeczpospolita. Среди самых ценных объектов, числящихся польскими военными потерями и остающимися в российской коллекции, картина XVI века «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа» из довоенных собраний Городского музея истории и искусства имени Ю. и К. Бартошевичей в Лодзи. Как определили наши чиновники, на данный момент она украшает Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. На протяжении полувека судьба картины была неизвестна. Лишь когда музей имени Пушкина начал публиковать в интернете списки произведений искусств из своих хранилищ, её заметили польские музейщики, рассказывает издание.
«Именно в этом музее собраны шедевры, разграбленные во время войны войсками Сталина. В этом уверено наше Министерство культуры, как и наш МИД», — добавляет Rzeczpospolita. Польша выступила с просьбой вернуть этот шедевр уже в 2012 году, изложив его историю, которая подтверждает, что он является польским наследием. Чиновники рассчитывали тогда на потепление польско-российских отношений. Тогдашний министр культуры Богдан Здроевский заявил, что в отношениях с Россией этап оспаривания польских исковых заявлений закончился. Но в итоге россияне это произведение искусства не вернули. Министерство культуры также многократно обращалось к российской стороне по вопросу возврата других произведений искусства, напоминает издание. «Наше министерство не занимается этим вопросом. Это дело музеев, в которых находятся собрания», — заявила польскому изданию пресс-секретарь российского Министерства культуры Ирина Казначеева. Несмотря на многочисленные попытки, предпринимаемые польским изданием с конца января, не удалось получить ни одного комментария от представителей Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в котором находятся вывезенные из Польши произведения искусства. «Единственная доступная информация: музей не отрицает, что они находятся в его фондах», — подчеркивает Rzeczpospolita. Другие польские шедевры попали в подвалы московского музея имени Пушкина и ещё нескольких государственных галерей. На протяжении десятилетий их там скрывали и относились к ним как к военным трофеям. Министр культуры Владимир Мединский в 2008 году заявил, что большинство этих произведений искусства не должны принадлежать Польше, потому что они были взяты красноармейцами в Гданьске. А ведь Гданьск перед войной не был польским, напоминает издание. Польские власти напоминают, что Польша и Россия обязались в трактате о дружественном и добрососедском сотрудничестве с начала 90-х годов применять международные стандарты соглашений, касающихся европейского наследия. В 1956 году Советский Союз отдал часть ценных произведений искусства, вывезенных из Гданьска. Из ленинградского Эрмитажа вернулся триптих XV века «Страшный суд» Ганса Мемлинга. «Без решения на самом высоком уровне нет шансов на то, чтобы вернуть из России что-либо», — признаёт историк, который занимается возвращением шедевров искусства. Утраченные и невозвращенные после войны произведения искусства оцениваются на сумму $20 млн, резюмирует польское издание.
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