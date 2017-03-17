В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО

Корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) зашли в порт Одессы в пятницу, 17 марта.

«В порт Одессы с визитом на Украину прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2)», — говорится в сообщении пресс-службы командования Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что в порт Одессы прибыли штабной корабль «Контр-адмирал К.Черницький» («ORP KX CZERNICKI», ВМС Польши), а также морские тральщики «Дуэро» («ESPS DUERO», ВМС Испании), «Ротвейль» («FGS ROTTWEIL», ВМС Германии) и «Аланья» («TCG ALANYA», ВМС Турции).

Сообщается, что в рамках визита кораблей состоится встреча командования похода и командиров кораблей с командованием ВМС Украины, руководителями Одесской областной государственной администрации и Одесского городского совета.

Визит кораблей продлится до 20 апреля.