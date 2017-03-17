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Forbes: Эрдоган устроил переполох в Голландии «по заданию Путина»
Международный скандал между Турцией и Нидерландами с самого начала был спланирован турецкой стороной, считает Forbes. Турция намеренно подстроила эти события в преддверии выборов в Голландии, чтобы укрепить позиции Герта Вилдерса. А победа этого кандидата была бы на руку не кому иному, как Владимиру Путину.
Материал представлен в пересказе ИноТВ Разборки между Турцией и Голландией могут оказать влияние не только на внутриполитическую обстановку в этих двух странах, считает Forbes. По мнению издания, власти Турции намеренно устроили международный скандал, чтобы помочь Герту Вилдерсу победить на выборах в Нидерландах. Впрочем, ему это не помогло. Автор статьи напоминает, что за пять дней до выборов в парламент Нидерландов власти этой страны отказались впустить в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал возглавить митинг турков в Роттердаме, приуроченный к предстоящему конституциональному референдуму в Турции. В ответ на отказ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал голландские власти «нацистами» и обвинил их в резне в Сребренице. Затем в Голландию незаконно проникла турецкий министр по делам семьи, которую задержали и сопроводили до границы с Германией. Турция закрыла своё посольство в Нидерландах и попросила посла этой страны покинуть турецкую территорию. Forbes полагает, что эти события были подстроены турецкими властями с самого начала. Нидерланды дали разрешение на проведение митинга и въезд Чавушоглу, но после проведения выборов. Это было вполне ожидаемым решением, поскольку ни одна страна не позволит другому государству проводить митинги на своей территории в преддверии выборов. Турецкие чиновники, несомненно, должны были это знать, считает издание. Тем не менее они отклонили предложение Голландии и подняли шум. Турецкое консульство через социальные сети призвало людей выйти на улицы и начать акции протеста. Эта ситуация, несомненно, оказалась на руку не только Эрдогану, но и Герту Вилдерсу, который выступает против иммигрантов. И турецкая сторона должна была знать о том, что она, таким образом, помогает Вилдерсу, уверен автор статьи. Впрочем, Forbes отмечает, что последствия, которые эти события могли за собой повлечь, были полезны не только Эрдогану и Вилдерсу. Если бы благодаря сложившейся ситуации Вилдерс смог победить на выборах, стабильность и единство Европы пошатнулись бы. А вместе с ними — и сопротивление действиям Владимира Путина — «крёстного отца» националистических и популистских партий в Европе, которые выступают против Ангелы Меркель, играющей сейчас центральную роль в европейской политике. Эрдоган пытался нанести удар по Европе. Вместе с тем, его отношения с Путиным становятся всё ближе, пишет издание. На этой неделе он посетил Москву, где, по информации российских и турецких СМИ, они с российским президентом обсуждали поставки комплексов С-400 в Турцию. Если эта сделка состоится, то она станет беспрецедентным случаем в истории НАТО. Более того, она может свидетельствовать об окончании членства Турции в альянсе. К тому же, от кого Эрдоган собрался защищаться при помощи этих комплексов, задаётся вопросом автор статьи. Вряд ли от России или же от её союзников — Сирии и Ирана. Остаётся лишь один вариант: США и Европа, которых турецкий лидер, возможно, считает угрозами своему режиму. «Короче говоря, мы наблюдаем за развалом НАТО, происходящим из-за махинаций Путина», — пишет Forbes. По мнению издания, Путин на данный момент создаёт «альтернативную мировую систему псевдодемократических авторитарных правителей, использующих популизм и национализм». Путин помогает им игнорировать демократические стандарты, а они взамен поддерживают его гегемонию. И зачастую делают это в ущерб благосостоянию собственных граждан. Автор статьи пишет, что, будь целью Эрдогана повышение собственных шансов на референдуме, турецкий лидер мог выбрать любой момент для раздувания антиевропейской риторики. Однако, намеренно выбрав период выборов в Нидерландах, он, очевидно, попытался также вмешаться во внутренние дела Голландии и, как следствие, повлиять на политическую судьбу Европы. «Мы все ожидали, что Россия вмешается в выборы в странах ЕС при помощи кибератак, фейковых новостей и кампаний по дезинформации. И она провела атаку, но с совершенно неожиданного и незащищённого фланга при помощи Эрдогана как посредника», — пишет Forbes.
Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2017-03-17/Forbes-Erdogan-ustroil-perepoloh-v
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