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СМИ узнали план действий Букингемского дворца на случай смерти Елизаветы II
Британские СМИ узнали, как будет действовать Букингемский дворец в случае смерти королевы Елизаветы II. Подробный план предполагает несколько вариантов развития событий. Об этом сообщает The Guardian.
Предполагается, что королева умрет после непродолжительной болезни. Как говорится в документе, «когда королева навсегда закроет глаза», королем станет принц Чарльз, а его братья и сестры поцелуют ему руку. Сотрудники Букингемского дворца разработали специальный код для передачи информации о случившемся по защищенным линиям связи. Фраза «Лондонский мост рухнул» будет означать смерть королевы. Первым о случившемся узнает личный секретарь Елизаветы II Кристофер Гейдт. Он уже сообщит о смерти монархини премьер-министру страны. Кроме того, о смерти королевы станет известно председателям правительств 15 стран, где формально Елизавета II является главой государства. Королева Великобритании будет похоронена в Виндзорском замке.
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