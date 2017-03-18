СМИ: прокуратура Украины пытается допросить экс-советника Трампа

Прокуратура Украины заявила о намерении допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта в связи с расследованием о коррупции, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, представители прокуратуры Украины семь раз за последние два года обращались к властям США с просьбой оказать содействие в организации допроса экс-советника Трампа, однако так и не получили ответ от американских коллег.

Как сообщается, власти США подтвердили, что отклонили данные запросы. Они, по данным телеканала, направлялись в ФБР и американский Минюст.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) РИА Новости сообщили, что Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог украинской Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.