СМИ: Сан-Марино возглавят две женщины

Две женщины будут исполнять обязанности глав Сан-Марино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, на заседании парламента новыми главами государства избраны координатор Объединённых левых сил Ванесса Д'Амброзио и активистка общественного движения Civico 10 Мимма Дзаволи.

В Сан-Марино обязанности глав государства исполняют два капитана-регента, назначаемые на шестимесячный срок.

Ранее сообщалось, что в Сан-Марино рассмотрят вопрос об открытии посольства в России.