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СМИ: Сан-Марино возглавят две женщины
Две женщины будут исполнять обязанности глав Сан-Марино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
По данным агентства, на заседании парламента новыми главами государства избраны координатор Объединённых левых сил Ванесса Д'Амброзио и активистка общественного движения Civico 10 Мимма Дзаволи.
В Сан-Марино обязанности глав государства исполняют два капитана-регента, назначаемые на шестимесячный срок.
Ранее сообщалось, что в Сан-Марино рассмотрят вопрос об открытии посольства в России.
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