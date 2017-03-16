Евросоюз запретил ввоз птицы из Украины

Европейский Союз , а также некоторые страны Азии временно ограничили ввоз птицы из Украины из-за высокопатогенного гриппа.

Как сообщает украинская Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ведомство уже предупредило экспортёров о введённых ограничениях.

«К сведению территориальных органов Госпотребслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы. Информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемен, Европейский Союз, Ирак, Иорданию, Катар, Китай, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕС уже вводили запретил поставку мяса птицы с Украины. Тогда ограничение на экспорт также было связано с высокопатогенным птичьем гриппом стране.