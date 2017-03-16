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Украинские националисты подписали манифест об объединении против России
Украинские националисты из объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», и «Правого сектора» подписали манифест об объединении.
Как сообщает РИА Новости, манифест состоит из 20 пунктов. Его целью является признание России «страной-агрессором». Также он призывает к разрыву дипломатических отношений с Россией.
Кроме того, националисты считают необходимым создать контрактную армию и признать украинский язык в качестве единственного государственного.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещённое в России.
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