Украинские националисты подписали манифест об объединении против России

Украинские националисты из объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», и «Правого сектора» подписали манифест об объединении.

Как сообщает РИА Новости, манифест состоит из 20 пунктов. Его целью является признание России «страной-агрессором». Также он призывает к разрыву дипломатических отношений с Россией.

Кроме того, националисты считают необходимым создать контрактную армию и признать украинский язык в качестве единственного государственного.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещённое в России.