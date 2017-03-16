В Хорватии не могут взлететь МиГ-21, отремонтированные на Украине

Военная полиция Хорватии провела расследование относительно закупки и ремонта МиГ-21 на Украине.

Как сообщает издание «JutarnjiVijesti», эксплуатация истребителей постоянно сопровождалась сложностями. Из 12 самолетов только 4 могут исполнять боевые задачи: один в одноместном варианте и три «спарки» для полетов с напарником. Военные власти Хорватии сообщили о этом несколько дней назад. Выяснилось, что самой большой проблемой являются дефекты, которые появляются каждый день на истребителях после капитального ремонта на Украине. Известно, что когда 12 «готовых» к полетам после ремонта на Украине самолетов были переданы ВВС страны, число отказов достигло 300.

К самым распространенным проблемам относятся утечки топлива, отказ навигационного оборудования и даже отказы двигателей в полете. Исследование самолетов также показало, что двигатели двух из пяти самолетов имеют неизвестное происхождение, а их серийные номера не такие, как в сопроводительной документации.