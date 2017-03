Трамп назвал себя жертвой самой крупной кампании по дискредитации со стороны СМИ в истории

Президент США Дональд Трамп считает себя жертвой самой крупной кампании по дискредитации со стороны американских СМИ в истории. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я говорю о сфабрикованных новостях, которых немало. Они (СМИ) прекрасно понимают, о чем я говорю и что именно имею в виду", - сказал он, назвав в качестве наиболее ярких примеров газеты The New York Times и The Washington Post, телекомпании CBS, NBC и CNN. "В истории еще не было человека, о котором СМИ публиковали бы такое количество бесчестных материалов, как обо мне. О чем бы не шла речь, какой бы позитив или замечательная вещь не упоминались, они пишут об этом в негативном ключе", - посетовал президент.

Трамп убежден, что оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ сознательно публикуют недостоверную информацию, чтобы дискредитировать и делегитимизировать его самого и его администрацию. Он даже публично называл продемократические медиа "врагами народа".

Оппозиция не остается в долгу и обвиняет в искажении фактов самого президента. В последние дни она настойчиво требует от Белого дома доказательств заявления Трампа о том, что демократы якобы прослушивали перед выборами переговоры в нью-йоркском штабе его кампании.