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СМИ: Украинцы сожгли заповедную "Долину нарциссов" в Закарпатье

Украинцы сожгли заповедную «Долину нарциссов» в Закарпатье
Фото:
Украинские СМИ сообщают о тревожной ситуации, которая сложилась в Закарпатье. По предварительным данным, жители подожгли легендарную "Долину нарциссов", расположенную рядом с городом Хуст.
По предварительной информации, часть заповедной зоны могла выгореть из-за сжигания сухостоев сотрудниками заповедника.
На данный момент местные власти никак не прокомментировали происшествии. Также остается неизвестным, какой ущерб мог нанести пожар.
В мире Ивано-Франковск
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