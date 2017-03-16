Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СМИ: Украинцы сожгли заповедную "Долину нарциссов" в Закарпатье
Фото: Facebook
Украинские СМИ сообщают о тревожной ситуации, которая сложилась в Закарпатье. По предварительным данным, жители подожгли легендарную "Долину нарциссов", расположенную рядом с городом Хуст.
По предварительной информации, часть заповедной зоны могла выгореть из-за сжигания сухостоев сотрудниками заповедника.
На данный момент местные власти никак не прокомментировали происшествии. Также остается неизвестным, какой ущерб мог нанести пожар.
Оставить комментарий