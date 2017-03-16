Детский сад какой-то

В Японии разгорается политический скандал: премьер-министра Синдзо Абэ и его супругу, а также министра обороны подозревают в коррупции и покровительстве ультранационалистам, желающим сделать Японскую империю снова великой. Сколько правды в этих обвинениях — разбиралась «Лента.ру».

«Помните же, Наши подданные: способствуйте общественному благу и общим интересам, соблюдайте закон, а в случае, если настанет час испытаний, проявите свое мужество во имя государства. Охраняйте и поддерживайте тем самым процветание Нашего Императорского трона, ровесника Неба и Земли, и будьте Нашими добрыми и верными подданными во имя традиций предков».

Это слова из «Императорского рескрипта об образовании», который больше полувека ежедневно читался во всех детских садах и школах Японской империи, чтобы возбудить в сердцах детей и подростков гордость за страну и готовность жить и умереть за государя. После того как 2 сентября 1945-го Япония безоговорочно капитулировала, оккупационные власти запретили чтение рескрипта, а три года спустя это решение подтвердил парламент Японии. Но прошло всего 70 лет, и призыв к повиновению императору вновь раздался в стенах японского образовательного учреждения.

С виду детский сад в Осаке, которым управляет фонд «Моримото гакуэн», ничем не отличается от других частных учреждений дошкольного образования. Однако стоит переступить порог, и все меняется.

Как и в старые времена, дети в саду каждый день в обязательном порядке читают императорский рескрипт и клянутся быть верными подданными государя, безоговорочно следуя его воле. Утро начинается с маршировки под военные гимны времен имперского величия. Проводятся уроки патриотического воспитания — трехлетним детям рассказывают о том, как важна и почетна служба в Силах самообороны Японии, как много хорошего для страны делает премьер-министр Синдзо Абэ, возрождающий своими реформами военную мощь государства.

Занятия в кабинетах подкрепляются мероприятиями на свежем воздухе. Именно воспитанники сада «Моримото гакуэн» регулярно раздают маленькие флажки морякам военных кораблей, уходящих в плавание из порта Осака. Некоторое время назад в интернет попала видеозапись, где детсадовцы в одном из синтоистских храмов поют песню со словами: «Взрослые, вы должны защищать острова Сенкаку (на которые претендует Китай — прим. «Ленты.ру»), Такесима и Северные территории» (так в Японии именуют находящиеся под суверенитетом Кореи острова Лианкур и российские Южные Курилы).

Отбор в детсад весьма жесткий. Для семей потенциальных воспитанников руководство дошкольного образовательного учреждения выпустило специальное извещение, в котором, в частности, говорится: «Некоторые люди в нашей стране носят японские имена, но рождены от китайцев и корейцев, ведущих себя безответственно и внушающих им дурные мысли».

В частных учреждениях многое зависит от личности руководителя. Фонд, опекающий детсад, возглавляет Ясунори Кагоикэ — лидер местного отделения националистического движения «Ниппон Кайги», в котором участвует и премьер-министр Абэ. Организация выступает за то, чтобы изменить стандарты образования в стране, «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить новые поколения японцев от чувства вины перед соседними народами за преступления, совершенные в период Второй мировой.

Когда в начале февраля газета «Асахи симбун» сообщила о существовании этого детского сада, японское общество было шокировано — не только тем, что такое учреждение вообще функционирует в Японии, где с послевоенных времен насаждался культ пацифизма и антиимпериализма, но и тем, что до сих пор ему удавалось избегать внимания прессы.

Более того: недавно фонд задумал расширить свое присутствие в Осаке, построив там также начальную школу. В июне 2016-го земля была куплена у государства, строительство велось ударными темпами. Открытие школы «Мидзухо но-Куни» («Земля молодых ростков риса») намечено на апрель 2017 года. Школе присвоили имя премьер-министра Синдзо Абэ, а пост почетного директора был предложен и с благодарностью принят Акиэ Абэ — супругой главы правительства.

Акиэ Абэ, в девичестве Мацузаки, 54-летняя дочь богатого кондитера — фигура для Японии необычная. Традиционно в консервативной Стране восходящего солнца супруга премьера — верная подруга и помощница мужа, но только в пределах дома, где она принимает почетных гостей, разливая для них чай. Акиэ же с самого начала дала понять, что не согласна довольствоваться этой ролью, а хочет стать настоящей первой леди — как жены лидеров стран Запада.

На передовицы газет она попала еще во время первого срока Синдзо в премьерском кресле: в 2006-07 годах она неоднократно появлялась на публике, держа мужа за руку. Такой естественный для западной культуры жест любви, поддержки и доверия произвел настоящий фурор в Японии. Подданным импонировало, что жена их премьера иногда понемногу употребляет алкоголь, не стесняется пройтись в танце перед камерами и демонстративно чурается политиков.

Окончательно имидж Акиэ сложился к сентябрю 2012 года. Пиарщики либерал-демократов создали ей образ «домашней оппозиции», женщины, придерживающейся либеральных взглядов и способной смягчить резкие решения мужа-консерватора. Акиэ принесла супругу голоса тех, кто боялся поддерживать Синдзо, считая его слишком правым.

В последующем она лишь укрепляла этот имидж. Неоднократно выступала в защиту прав ЛГБТ, участвовала в митингах противников атомной энергетики, демонстрируя несогласие со своим супругом.

Но разногласия отходят на второй план, когда наступает время любить императора. Акиэ вместе с мужем посещала храм Ясукуни, дважды выступала с хвалебными речами в адрес руководства «Моримото гакуэн», приняла пост почетного директора «Мидзухо но-Куни» и направила в школу поздравительное послание, которое было размещено на главной странице сайта учебного заведения.

Сейчас это послание, впрочем, с сайта убрали. И неслучайно: после того, как японская пресса заинтересовалась детсадом с культом личности Абэ (который не раз отзывался о деятельности «Моримото гакуэн» с похвалой), всплыла масса интересных подробностей. К примеру, выяснилось, что земля под новую школу была куплена всего за 14 процентов от реальной стоимости. Правительственные чиновники объяснили столь низкую цену тем, что почва была загрязнена ртутью и мышьяком. Оппозиция парировала тем, что степень загрязнения была заведомо преувеличена.

Синдзо Абэ, не дожидаясь результатов назначенного аудита, выступил с эмоциональной речью. Он поклялся, что понятия не имел о деталях этой сделки, и пообещал оставить пост главы правительства, если кто-то сумеет доказать его связь с предполагаемой коррупционной схемой. Премьер также демонстративно направил руководству «Моримото гакуэн» письмо с требованием извинений за то, что школа названа в его честь без разрешения.

Оппозиция попыталась перенести удар на Акиэ — но безуспешно. Синдзо Абэ объявил, что его супруга является частным лицом, а следовательно, не может использовать административный ресурс в собственных целях. И хотя лукавство очевидно всем — Акиэ Абэ постоянно педалирует свой статус супруги премьера, формально придраться не к чему. Попытка уличить ее в том, что во время двух частных поездок в «Мидзухо но-Куни» она пользовалась услугами правительственных чиновников (ей полагается пять помощников за счет государства), также потерпела крах — сразу нашлись документы, доказывающие, что у чиновников был выходной, и поездку им Акиэ оплатила из собственного кармана.

Но в конце концов оппозиционные партии нащупали слабое звено. Им оказалась Томоми Инада — министр обороны, известная ревизионистка и соратник Абэ по «Ниппон Кайги». Ранее она работала юристом, защищая бывших офицеров японской императорской армии на процессах по обвинению в военных преступлениях. Проиграв один из судов, она решила попытать счастья на политической стезе.

Инаду подвело именно ее юридическое прошлое: оппозиция раскопала, что в бытность адвокатом на одном из процессов она защищала «Моримото гакуэн». На слушаниях в парламенте министр это категорически отрицала, но ей показали документы с ее подписью. «Ничего не помню об этом, — объяснила она. — Мне, скорее всего, просто изменила память». В отставку Инада уходить отказалась, тем более что премьер выразил ей свое доверие.

Чем эта история закончится для Синдзо Абэ и его кабинета, пока неясно. Опросы показывают резкое падение рейтинга Либерал-демократической партии и премьера лично — за две недели с 66 до 50 процентов. С другой стороны, Абэ вряд ли позволит отправить себя в досрочную отставку, а до следующих выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года, скандал уже забудется. Кризис в Японии невыгоден сейчас и России: Синдзо Абэ удалось наладить хорошие контакты с Москвой, пообещав разобраться наконец с мирным договором, и его уход от власти снова отложит разрешение этой проблемы на долгие годы.