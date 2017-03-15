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Порошенко сравнил Украину с самолетом

Порошенко сравнил Украину с самолетом
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Петр Порошенко сравнил Украину с самолетом. Такое заявление глава украинского государства сделал в своем аккаунте в Twitter.
«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — написал Порошенко.
Бывший вице-президент США Джо Байден в конце января 2017 года сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну. Политик призвал украинцев приложить максимум усилий для построения демократического государства.
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