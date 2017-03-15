Петр Порошенко сравнил Украину с самолетом. Такое заявление глава украинского государства сделал в своем аккаунте в Twitter

«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — написал Порошенко.

Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила! — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.