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Порошенко сравнил Украину с самолетом
Петр Порошенко сравнил Украину с самолетом. Такое заявление глава украинского государства сделал в своем аккаунте в Twitter.
«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — написал Порошенко.
Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила!— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.
Бывший вице-президент США Джо Байден в конце января 2017 года сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну. Политик призвал украинцев приложить максимум усилий для построения демократического государства.
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