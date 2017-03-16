На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте

Правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте , победила на парламентских выборах. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.

Как отмечается, партия получила 31 из 150 мест в парламенте. Второе место делят три партии: ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса , «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66». Эти политические организации набрали по 19 голосов. Явка на выборах составила 81 процент, этот показатель стал рекордным за последние 30 лет.

Рютте прокомментировал победу своей партии. «Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд. Это означает, что голландцы сказали "нет" неправильному популизму», — заявил он.