СМИ узнали о планах Клинтон баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Бывший госсекретарь США и кандидат на президентских выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка. Об этом в среду, 15 марта, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По их словам, в феврале на встрече с представителями политических кругов Клинтон «дала понять, что она рассматривает такую возможность». Она беседовала с людьми из своего окружения «с целью определить уровень интереса и готовности поддержать ее кандидатуру», добавил источник.

Сама Клинтон никак не прокомментировала данную информацию.

Газета The Hill, в свою очередь, отмечает, что слухи о планах Клинтон баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка возникают уже не в первый раз после ее поражения на выборах президента США. Ранее ее помощники опровергали эту информацию.

9 января близкий друг Клинтон политолог Нира Танден сообщила The Independent, что бывший госсекретарь отказалась от борьбы за кресло мэра Нью-Йорка. «Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности. Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», — отметила Танден.

Клинтон уступила своему основному сопернику — республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. При этом в штате Нью-Йорк бывший госсекретарь оказалась победителем.