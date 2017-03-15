Правозащитники заявили о задержаниях после "марша нетунеядцев" в Белоруссии

В Минске по окончании санкционированной властями акции против декрета о "тунеядцах" задержан ряд участников, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные белорусского правозащитного центра "Весна".

В Минске прошел разрешенный "марш нетунеядцев", в котором приняли участие около 2 тыс. человек. Аналогичные акции также прошли в Могилеве и Гродно, мероприятия не были разрешены, в них участвовали несколько сотен человек.

По данным центра, всего задержаны около 30 человек в Минске и 10 человек в Могилеве.