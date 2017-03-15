В Белоруссии начались массовые задержания «нетунеядцев»

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 40 участников «Маршей нетунеядцев». Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на правозащитников.

Больше всего активистов задержали в Минске – около 30 человек. Восемь человек были задержаны в Могилеве, еще несколько участников задержали в Гродно. В белорусской столице группу анархистов задержали в троллейбусе, сообщается, что люди в штатском применяли слезоточивый газ, из-за чего «пострадали обычные граждане».

Первые «Марши нетунеядцев» прошли 20 февраля 2017 года. Именно до этой даты около 470 тысяч человек должны были заплатить налоговый сбор в размере 250 долларов. Сбор ввел президент республики Александр Лукашенко для трудоспособных, но не работающих более шести месяцев граждан.

Впрочем, 9 марта Лукашенко позволил гражданам не выплачивать налог на тунеядство еще один год.

Координатор кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко 13 марта заявил, что Лукашенко будет смещен с поста президента республики в течение года. К такому развитию событий, по мнению оппозиционера, приведут усиливающиеся протестные настроения граждан.

Следующая акция против «сбора на тунеядство» пройдет в Минске 25 марта.