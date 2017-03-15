Главные события среды

Володин ответил Аксенову на идею возродить монархию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею возродить в России монархию и заявил, что этот строй не имеет перспективы.

С Самойловой снимут все украинские запреты

Российская певица Юлия Самойлова, которая будет представлять страну на «Евровидении-2017» в украинской столице, сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины. Тот факт, что певица, возможно, находится в черном списке Киева, никак не скажется на ее пребывании в Киеве.

Сбербанк ограничил выдачу наличных‍ на Украине

Украинская «дочка» крупнейшего российского банка с 15 марта вводит ограничения на выдачу наличных денег физическим лицам в кассах кредитной организации. Это связано с блокированием работы отделений Сбербанка на Украине, а также повреждением банкоматов, сообщает РИА Новости.

Жириновский сорвал заседание Госдумы

Фракция ЛДПР вслед за своим лидером Владимиром Жириновским покинула зал пленарных заседаний. Произошло это после предложения представителя «Единой России» поручить комиссии по этике рассмотреть недопустимые высказывания лидера ЛДПР.

Песков о смягчении обвинения Улюкаеву: точку поставит суд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали о планах «отпустить с миром» экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбербанк рефинансирует ипотеки других банков

Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в РФ, в апреле начнет рефинансировать ипотечные кредиты, взятые в других банках, в дополнение к ипотеке можно будет рефинансировать и потребительские кредиты и займы по кредитным картам, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

СК возбудил дело о зарплате главы "Почты России"

Против директора департамента организационного развития Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой возбудили уголовное дело о незаконном начислении зарплат и премий руководству «Почты России». Об этом пишет «Коммерсант».

Меркель приедет в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет с визитом в Россию, сообщает РИА Новости.